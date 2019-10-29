Кадырова раскритиковали за лояльность к Путину

Внук бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз не принял приглашение Рамзана Кадырова посетить Чечню. От имени главы республики его пригласил помощник Кадырова Адам Шахидов.

"Мне не доставляет радости сидеть рядом с руководителем, который выбрал себе в союзники Владимира Путина. Также Рамзан Кадыров следует ложной суфийской методологии", - пояснил Салих Ибн Баз.

Противоречия между внуком экс-муфтия Саудовской Аравии и Рамзаном Кадыровым начались после того, как глава Чечни обвинил последователей ваххабизма в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.