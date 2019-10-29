Тело аль-Багдади могли сбросить в море

Тело лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади могли сбросить в море. Об этом "осведомленный источник" сообщил агентству Reuters. Примечательно, что перед захоронением, над телом были проведены соответствующие исламские традиции.

Американские военные провели ряд биометрических исследований прямо на месте проведения операции, чтобы убедиться, что ликвидированный террорист действительно был лидером группировки. По информации Пентагона, во время штурма своего дома, аль-Багдади привел в действие пояс смертника.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американские военные провели спецоперацию по ликвидации лидера террористов в Сирии Абу Бакра аль-Багдади.