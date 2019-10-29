Шведское издание Dagens Nyheter назвало РФ "историческим врагом" Европы.
Автор статьи подчеркивает, что благодаря победе российского президента в Сирии позволила страна стала сильнее.
Кроме того, в статье говорится о том, что НАТО и США сбежали из Сирии.
Автор статьи приходит к выводу, что в этом ситуации Россия - исторический враг, стала главным победителем.
В публикации автор призывает страны Евросоюза продолжать оказывать давление на Москву и быстрее вооружаться в рамках НАТО.
Фото: twitter.com
Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.