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Шведские СМИ назвали Россию "историческим врагом" Европы

Мир » Европа print

Шведское издание Dagens Nyheter назвало РФ "историческим врагом" Европы.

Автор статьи подчеркивает, что благодаря победе российского президента в Сирии позволила страна стала сильнее.

Кроме того, в статье говорится о том, что НАТО и США сбежали из Сирии.

Автор статьи приходит к выводу, что в этом ситуации Россия - исторический враг, стала главным победителем.

В публикации автор призывает страны Евросоюза продолжать оказывать давление на Москву и быстрее вооружаться в рамках НАТО.

Фото: twitter.com

 

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