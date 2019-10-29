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Источник Правда.Ру

Украинский депутат: "Аплодирую хитрости Москвы"

Мир » Бывший СССР » Украина print

 Москва пытается договориться с Киевом о транзите голубого топлива на взаимовыгодных условиях, при этом сама Украина чинит этому процессу разнообразные препятствия, доводя ситуацию до состояния "газовой войны", которую обязательно проиграет. 

Такое заявление сделал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина", комментируя прошедшие в понедельник в Брюсселе трехсторонние переговоры по газу.

По словам парламентария, долгое время Россия считала, что через украинскую территорию вообще "ничего нельзя транспортировать". Однако сейчас с российской стороны звучат призывы договориться о транспортировке голубого топлива на взаимовыгодных условиях. Это является показателем того, что в Москве хотят сохранить транзит через украинскую территорию. Теперь же, говорит Волошин, этому старается препятствовать сама Украина.

"Я могу поаплодировать хитрости Москвы. Они ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям", — сказал украинский политик.

Понятно, что Россия никому ничего дарить не намерена. И если договор о транзите газа не будет продлен, Европа должна будет винить в этом только Украину, констатировал депутат.

Напомним, что, как ранее писала Правда.ру, Европа крайне заинтересована в продолжении транзитных поставок российского газа через Украину. Между тем, контракт по транзиту российского газа между Украиной и Россией истекает в конце текущего года.

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Фото: flickr.com

 

Темы москва украина олег волошин транзит газа российский газ
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