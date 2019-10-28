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Источник Правда.Ру

В белорусском ресторане ограничили вход "фрилансерам с ноутбуками"

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

В Гомеле ресторан итальянской кухни "Маркони" повесил при входе в ресторан объявление, которое запрещает удаленную работу в зале ресторана в определенное время.

По словам представителя администрации, данное решение было принято после жалоб посетителей на фрилансеров, которые занимают столики в ресторане, сообщает TUT. by.

Тем посетителям, которые приходят с утра и за весь день заказывают только чашку кофе, администрация ресторана предложила снимать офис.

По словам представителя администрации, ресторан не может накормить своих посетителей, так как клиенты приходят, а все места заняты. Ресторан не хочет терять своих постоянных клиентов из-за тех, кто просто не хочет снять офис.

Юристы Гомельской областной коллегии адвокатов считают, что данный запрет неэтичен и нарушает права потребителей. Также в тексте объявления имеется запрет на труд, что является нарушением Конституции.

Фото: twitter.com

 

Темы гомель ноутбук ресторан фрилансеры белоруссия
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