За 9 месяцев 2019 года жителей Кыргызстана за плевки в общественных местах оштрафовали на 5,8 млн сомов ($84 тысячи), сообщает АКИpressсо.
В общей сложности за этот период по ст.53 Кодекса Кыргызстана о нарушениях, запрещающей плевки, сморкание, щелканье семечек и курение в неположенных местах, было составлено 11 500 протоколов. По данным протоколам были выплачены штрафы на сумму 1,4 млн сомов.
5 500 человек получили замечание.
С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступило в силу новое законодательство об охране порядка. В Кодекс о нарушениях включили норму о том, что плевки на улицах запрещены, что вызвано широкий общественный резонанс. Противники данной нормы заявляли, что штраф размером 5500 сомов ($79) не соотносится с доходами жителей Кыргызстана.
В ответ на введение данной нормы жители стали выкладывать в соцсетях видео, на которых были засняты плюющиеся представители власти.
Позднее власти снизили штраф до 1000 сомов и внесли правку о том, что плевки и сморкания не являются нарушением, если совершены в платок, салфетку или урну.
Фото: twitter.com
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.