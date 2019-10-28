Власти Киргизии заработали на плевках граждан шесть миллионов сомов

За 9 месяцев 2019 года жителей Кыргызстана за плевки в общественных местах оштрафовали на 5,8 млн сомов ($84 тысячи), сообщает АКИpressсо.

В общей сложности за этот период по ст.53 Кодекса Кыргызстана о нарушениях, запрещающей плевки, сморкание, щелканье семечек и курение в неположенных местах, было составлено 11 500 протоколов. По данным протоколам были выплачены штрафы на сумму 1,4 млн сомов.

5 500 человек получили замечание.

С 1 января 2019 года в Кыргызстане вступило в силу новое законодательство об охране порядка. В Кодекс о нарушениях включили норму о том, что плевки на улицах запрещены, что вызвано широкий общественный резонанс. Противники данной нормы заявляли, что штраф размером 5500 сомов ($79) не соотносится с доходами жителей Кыргызстана.

В ответ на введение данной нормы жители стали выкладывать в соцсетях видео, на которых были засняты плюющиеся представители власти.

Позднее власти снизили штраф до 1000 сомов и внесли правку о том, что плевки и сморкания не являются нарушением, если совершены в платок, салфетку или урну.

Фото: twitter.com