В Белоруссии приняты меры по усилению охраны границы с Литвой

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что Белоруссия намерена принять меры в ответ на размещение танков США в Литве у белорусской границы.

Равков заявил, что в Белоруссии были приняты решения, которые помогут усилить реагирование на действия группировки на соседней территории.

Планируется, что будет осуществляться контроль за вооружениями и усилению задач разведки.

Также он добавил, что будет усилена госграница Белоруссии и увеличен сухопутный контингент на литовском направлении.

Напомним, что ранее белорусский президент заявил, что размещение американских танков и бронемашин на территории Литвы рядом с границей Белоруссии - беспрецедентная мера.

Александр Лукашенко заявил, что главным принципом оборонной политики Белоруссии является нанесение неприемлемого для противника урона.

Фото: twitter.com