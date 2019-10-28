Министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что Белоруссия намерена принять меры в ответ на размещение танков США в Литве у белорусской границы.
Равков заявил, что в Белоруссии были приняты решения, которые помогут усилить реагирование на действия группировки на соседней территории.
Планируется, что будет осуществляться контроль за вооружениями и усилению задач разведки.
Также он добавил, что будет усилена госграница Белоруссии и увеличен сухопутный контингент на литовском направлении.
Напомним, что ранее белорусский президент заявил, что размещение американских танков и бронемашин на территории Литвы рядом с границей Белоруссии - беспрецедентная мера.
Александр Лукашенко заявил, что главным принципом оборонной политики Белоруссии является нанесение неприемлемого для противника урона.
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