31% жителей России опасаются военного нападения на страну

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 31% россиян опасаются военного нападения на РФ. Более половины (53%) считают, что данная угроза исходит от США.

Социологи отмечают, что количество россиян, которые допускают возможность войны, уменьшилось, если сравнивать с декабрем прошлого года, когда их было 43%.

Исследование показало, что в угрозу войны верят 35% опрошенных в возрасте от 60 лет и старше.

61% россиян считают, что в настоящее время нет угрозы военного нападения на Россию. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет так считают 75% россиян.

Среди стран, с которыми у России на данный момент наиболее напряженные отношения, участники опроса выделили США, Украину, Великобританию и Польшу.

Социологи отмечают, что в тройку стран-лидеров, с которыми у России установились крепкие отношения, входят Китай, Белоруссия и Казахстан (21%).

Фото: twitter.com