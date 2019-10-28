Согласно данным опроса ВЦИОМ, 31% россиян опасаются военного нападения на РФ. Более половины (53%) считают, что данная угроза исходит от США.
Социологи отмечают, что количество россиян, которые допускают возможность войны, уменьшилось, если сравнивать с декабрем прошлого года, когда их было 43%.
Исследование показало, что в угрозу войны верят 35% опрошенных в возрасте от 60 лет и старше.
61% россиян считают, что в настоящее время нет угрозы военного нападения на Россию. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет так считают 75% россиян.
Среди стран, с которыми у России на данный момент наиболее напряженные отношения, участники опроса выделили США, Украину, Великобританию и Польшу.
Социологи отмечают, что в тройку стран-лидеров, с которыми у России установились крепкие отношения, входят Китай, Белоруссия и Казахстан (21%).
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.