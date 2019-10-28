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Источник Правда.Ру

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США

Мир » Европа print

Принц Гарри и Меган Маркл думают о том, чтобы большую часть года жить в США. До этого они рассматривали возможность постоянного проживания в ЮАР, но потом передумали.

По одной из версий, у Сассекских, проживающих постоянно в Виндзоре, не все получилось, поэтому, возможно, у них может появиться вторая база в США, сообщает The Sun.

Ранее сообщалось, что принц Гарри после посещения Африки заявил, что хотел бы поселить там вместе со своей семьей. По его словам, он прекрасно себя там чувствует, а также отметил, что Кейптаун - отличное место для  проживания.

Также принц Гарри и Меган Маркл размышляют о покупке недвижимости в Канаде. Это связано  тем, что в Канаде Меган Маркл жила во время съёмок в сериале "Форс-мажоры".

Фото: twitter.com

Темы сша переезд меган маркл принц гарри королевская семья герцоги сассекские
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