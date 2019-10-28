ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания

Мария Бутина, которую недавно освободили из тюрьмы в США, сообщила, что судья и прокурор после судебного заседания принесли ей свои извинения, сообщают Вести. Ru.

Как сообщила Бутина, причиной извинений стало то, в ее деятельности отсутствовал состав преступления. По словам судьи, ей хватило 5 минут для понимания невиновности россиянки.

Также Бутина утверждает, что в США нет как таковой системы правосудия. Она считает, что оно работает по принципу "был бы человек — статью найдем".

Ранее Мария Бутина рассказала о том, как она оказалась в США. Россиянка сообщила, что в 2016 году она поступила в Американский университет в Вашингтоне, где изучала международные отношения. Университет она закончила с отличием. Ее учебу оплачивали два ее друга-американца.

26 октября Мария Бутина вернулась в Россию. Она отбывала наказание в США в течение 15 месяцев. В аэропорту ее встретил отец и представители СМИ.

Фото: twitter.com