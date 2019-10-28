Мария Бутина, которую недавно освободили из тюрьмы в США, сообщила, что судья и прокурор после судебного заседания принесли ей свои извинения, сообщают Вести. Ru.
Как сообщила Бутина, причиной извинений стало то, в ее деятельности отсутствовал состав преступления. По словам судьи, ей хватило 5 минут для понимания невиновности россиянки.
Также Бутина утверждает, что в США нет как таковой системы правосудия. Она считает, что оно работает по принципу "был бы человек — статью найдем".
Ранее Мария Бутина рассказала о том, как она оказалась в США. Россиянка сообщила, что в 2016 году она поступила в Американский университет в Вашингтоне, где изучала международные отношения. Университет она закончила с отличием. Ее учебу оплачивали два ее друга-американца.
26 октября Мария Бутина вернулась в Россию. Она отбывала наказание в США в течение 15 месяцев. В аэропорту ее встретил отец и представители СМИ.
Фото: twitter.com
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