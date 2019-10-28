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Источник Правда.Ру

Растет число стран, в которых создаются российские военные базы

Мир print

Главы пяти стран региона Сахель планируют обсудить с Россией возможность размещения на территории этих стран российских военных баз или военных советников. Некоторые страны Азии и Латинской Америки также заявили о своем желании разместить на своей территории российские военные базы.

Как заявил глава постоянного секретариата G5 Sahel Маман Самбо Сидику, регион Сахель не может самостоятельно справиться с терроризмом без России.

РФ помогает силовым структурам этих стран.

По словам представителя России при ООН Василия Небензя, РФ положительно относится к созданию странами G5 совместных сил по противодействию терроризму.

Центрально-Африканская Республика также выступает за то, чтобы Россия разместила на ее территории свои военные базы. Российские военные советники проводят обучение армии  Центрально-Африканской Республики по борьбе с бандитскими формированиями.

Российские военные базы находятся на территории пяти стран Договора о коллективной безопасности, а также на территории Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

В Венесуэле работает несколько военных советников, которые помогают в вопросах обслуживания российской военной техники, размещенной на ее территории.

На территории Египта прошли совместные военные учения РФ  Египта. В Египте скоро откроется российская промышленная зона, соответственно, охранять ее будут российские военные.

Также хотели бы разместить на своей территории военные базы такие страны, как Ливия, Судан, Вьетнам, Куба, Никарагуа, Филиппины.

США и НАТО постоянно расширяют военное присутствие по всему миру, поэтому размещение военных баз России на территории других стран имеет не наступательное, а оборонительное значение. 

Фото: twitter.com

Темы сша нато сахель терроризм военные базы
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