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Секс-скандал разрушил карьеру конгрессвумен США

Мир print

Конгрессвумен от Демократической партии США Кэти Хилл уходит в отставку в связи с секс-скандалом.

Об этом сообщила сама политик, сделав заявление на своей странице в Twitter.

"C разбитым сердцем сегодня я объявляю о своем уходе из Конгресса", — написала Хилл, подчеркнув, что это решение "лучшее для моих избирателей, моего сообщества и нашей страны".

Заявление об отставке Кэти Хилл появилось через несколько дней после того, как ее заметили в порочащей связи с сотрудником кампании перед тем, как быть избранной в конгресс, отмечает РБК.

Между тем, как уточняет издание California Globe, речь идет об интимной связи со своей сотрудницей. В статье указано, что политик устраивала сеансы секса втроем вместе с коллегой и собственным мужем.

Хилл не раз критиковала Россию. Одним из последних ее заявлений стал призыв против выделения средств на поддержку воссоздания G8 с участием России, напоминает RT.

"Средства из федерального бюджета не должны быть ассигнованы или выделены любым другим путем на какие-либо меры, способствующие или поддерживающие участие России в заседаниях", — говорилось в законопроекте Хилл. Она также отмечала, что ни одно официальное лицо из правительства США, не должно использовать должностное положение для "содействия возвращению России в воссозданную "группу восьми".

Фото: twitter. com/RepKatieHill

Темы отставка кэтти хилл конгресс сша секс-скандал конгрессвумен
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