Лидер "Азова" пригрозил ввести десять тысяч нацистов в Донбасс

Лидер националистического батальона "Азов" Андрей Билецкий записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее приезжал в село Золотое в Донбассе, пытаясь принудить покинуть населенный пункт и сложить оружие размещенных там националистов.

Билецкий обвинил украинского лидера в том, что он пытается "сдать территорию Украины" путём разведения сил. По его словам, если Зеленский "выкинет" ветеранов из Золотого, то на следующий день в населенном пункте появится тысяча добровольцев. "Если и тысяча не поможет, приедут десять тысяч", - утверждает Билецкий.

Лидер "Азова" подчеркнул, что бойцы его батальона останутся в Донбассе, поскольку "имеют на это право".