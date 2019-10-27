Пропавшие в Сирии россиянки записали аудио с просьбой о помощи

Несколько россиянок из лагеря в Сирии для семей пленных боевиков ИГ (запрещена в РФ) обратились к члену Совета по правам человека при главе Чеченской Республики Хеде Саратовой. В её распоряжении оказались аудиозаписи, на которых женщины просят у президента России Владимира Путина, омбудсмена Татьяны Москальсковой и Хеды Саратовой помощи для возвращения в Российскую Федерацию.

Юлия Крюкова из лагеря аль-Холь говорит, что переживает за свою жизнь, поскольку другие жены боевиков, которые не хотят возвращаться домой, угрожают ей насилием. Аналогичные обращения были получены из лагеря Айн-Исса.

Недавно российские СМИ сообщали о пропаже 50 россиянок с детьми из сирийский лагерей. По словам Саратовой, женщины покинули лагерь, в котором разразился пожар, и добрались до дислокации турецких военных, где им предоставили помощь и еду.