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Источник Правда.Ру

Спорившие с Зеленским радикалы оказались самозванцами

Мир » Бывший СССР » Украина print

Представители Операции объединенных сил сообщили о том, что добровольцы, с которыми спорил украинский президент Владимир Зеленский в населенном пункте Золотое, оказались самозванцами. Пресс-служба штаба ООС утверждает, что радикалы не относятся к силовым структурам Украины.

"Эти люди представились добровольцами и заняли один из частных домов, однако они не являются представителями каких-либо силовых ведомств, а также не имеют отношения к ВСУ. Соответственно, эти лица не могут находится в зоне проведения Операции объединенных сил", - пояснили в пресс-службе.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала видеозапись "жесткого разговора" Владимира Зеленского с радикалами в селе Золотое в Донбассе, где был неоднократно сорван процесс разведения сил. Пользователей соцсетей заинтересовал "особый жаргон" Зеленского, который он использует в общении с радикалами. "Я тебе лох какой-то? Я президент этой страны", - повторял Владимир Зеленский, пытаясь убедить сторонника "капитуляции".

Темы золотое донбасс нацисты радикалы владими зеленский операция объединенных сил
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