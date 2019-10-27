Кадыров прокомментировал сообщения СМИ о ликвидации аль-Багдади

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на сообщения СМИ о возможной ликвидации лидера террористов Абу Бакра аль-Багдади. Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что официальный представитель Пентагона сообщил о специальной операции в провинции Идлиб, в ходе которой был уничтожен лидер ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Абу Бакра аль-Багдади снова ликвидирован? Вспоминаются слова Тараса Бульбы: "Я тебя породил, я тебя и убью". Даже если это так, то ликвидация аль-Багдади мало что меняет. Важно полностью искоренить терроризм в Сирии", - отметил Кадыров.