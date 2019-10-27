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Источник Правда.Ру

"Мисс Украина" объяснила свой неоднозначный ответ по Крыму

Мир » Бывший СССР » Украина print

24-летняя Маргарита Паша победительница конкурса "Мисс Украина - 2019" объяснилась за свои слова о Крыме цитатой писателя Олдоса Хаксли. Украинская общественность неоднозначно оценила последнее высказывание девушки о том, что Крымский полуостров "принадлежит всем людям".

"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", - написала "Мисс Украина - 2019" в Instagram.

Ранее Маргарита Паша уже отказывалась давать интервью украинскому телеканалу на украинском языке, чем вызвала бурю негодования.

Темы крым патриотизм олдос хаксли маргарита паша мисс украина - 2019
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