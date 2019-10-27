24-летняя Маргарита Паша победительница конкурса "Мисс Украина - 2019" объяснилась за свои слова о Крыме цитатой писателя Олдоса Хаксли. Украинская общественность неоднозначно оценила последнее высказывание девушки о том, что Крымский полуостров "принадлежит всем людям".
"Особая притягательность патриотизма состоит в том, что под его прикрытием можно травить, запугивать и обманывать. Причем с чувством глубокой добродетели", - написала "Мисс Украина - 2019" в Instagram.
Ранее Маргарита Паша уже отказывалась давать интервью украинскому телеканалу на украинском языке, чем вызвала бурю негодования.
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.