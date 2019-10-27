Гитару и кардиган Курта Кобейна продали на аукционе

На аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке были выставлены две личные вещи солиста группы Nirvana Курта Кобейна. За 334 тысячи долларов с молотка ушел легендарный кардиган исполнителя, в котором он выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году.

Вещи Кобейна организаторам аукциона передал близкий друг семьи Кобейнов - Джеки Фарри. Телеканал CNN сообщил, что кардиган стал самым дорогим предметом верхней одежды, когда-либо проданной на аукционе. Также с молотка ушла и гитара Курта Кобейна - голубой Fender Mustang. Покупатель оценил гитару в 340 тысяч долларов.