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Гитару и кардиган Курта Кобейна продали на аукционе

Мир print

На аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке были выставлены две личные вещи солиста группы Nirvana Курта Кобейна. За 334 тысячи долларов с молотка ушел легендарный кардиган исполнителя, в котором он выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году.

Вещи Кобейна организаторам аукциона передал близкий друг семьи Кобейнов - Джеки Фарри. Телеканал CNN сообщил, что кардиган стал самым дорогим предметом верхней одежды, когда-либо проданной на аукционе. Также с молотка ушла и гитара Курта Кобейна - голубой Fender Mustang. Покупатель оценил гитару в 340 тысяч долларов.

Темы nirvana гитара mtv unplugged fender mustang аукцион кардиган julien's auctions курт кобейн
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