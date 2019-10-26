В Португалии родился ребенок без лица

В одной из португальских больниц на свет появился ребенок с редкой патологией лица. У малыша нет глаз, носа и части черепа. Врачи утверждали, что ребенок сможет прожить несколько часов после рождения, но он живет по сей день.

Родители сразу же обвинили в недуге акушера больницы, который вел беременность матери, поскольку врач утверждал, что с ребенком "всё хорошо". Ранее на этого же медика поступали похожие жалобы от родителей новорожденных с отсутствующим подбородком и сросшимися пальцами, акушер не замечал этих патологий во время беременности матерей.

Ребенок родился около двух недель назад. Сейчас он научился самостоятельно пить из бутылочки, что уже большое достижение. В отношении акушера начато служебное расследование.