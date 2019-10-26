Бутина пояснила, почему частично признала вину в США

Россиянка Мария Бутина, освобожденная из заключения в США, а также прилетевшая в Москву 26 октября, рассказала подробности своего уголовного дела. Один из главных вопросов, заданных Бутиной журналистами, был о частичной признании вины.

Россиянка пояснила, что пошла на частичное признание вины, в нерегистрации иностранным агентом США, поскольку её всё равно бы признали виновной.

"Это единственный пункт, по которому я признала вину, поскольку отрицать это было бессмысленно. У меня действительно не было регистрации иностранного агента. Однако я не брала никаких денег, не делала ничего нелегального, ни с кем не сговаривалась, а также от моих действий никто не пострадал", - пояснила Мария Бутина.

Россиянка заявила, что боролась бы до конца, если бы ей предложили международный суд. А так её могли судить те, кто смотрят американское телевидение и верят в "страшную российскую агрессию". Бутина утверждает, что её борьба только началась и в ближайшее время она расскажет правду о своём заключении в американской тюрьме.