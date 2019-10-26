Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса

В Российской Федерации призывают к конкретным шагам по решению проблемы Донбасса, если Украина вновь сорвет переговоры и выберет силовой вариант. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. Издание приводит слова политолога Михаила Синельникова-Оришака.

Политолог утверждает, что вероятность того, что Владимир Зеленский согласится на требования радикалов и прекратит переговорный процесс с европейскими партнерами и Россией по урегулированию конфликта на востоке Украины очень велика. В качестве примера Синельников-Оришак привел экс-президента Украины Петра Порошенко, который также всегда следовал тому, что ему говорят радикалы.

"Нам давно пора перестать относиться к Украине, как к братскому народу. Эта страна давно перестала быть для нас союзной. Сейчас это "анти-Россия". Поэтому "наших" там нет и быть не может", - подчеркивает политолог.

Синельников-Оришак предложил два варианта развития событий, если Украина откажется выполнять "формулу Штайнмайера" и Минские соглашения. Первый вариант - это введение российский войск в Донбасс и закрытие конфликта "раз и навсегда". Второй вариант - передача территорий Донбасса Украине и вывоз населения региона в Россию.