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Сорос определил кандидата на пост президента США

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Миллиардер Джордж Сорос считает, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен наиболее подходит для работы президентом США. По словам финансиста, Уоррен "четкий политик", который имеет всё, чтобы занять кресло в Овальном кабинете Белого дома. 

Сорос пояснил, что поддерживает многие пункты политической программы Элизабет Уоррен, в частности, повышение налога на богатство. Этот пункт является основным в программе сенатора. Миллиардер отметил, что готов смириться с любым выбором народа, однако внешняя политика Дональда Трампа наносит США "огромный ущерб".

По мнению Сороса, кризис в Сирии вокруг военной операции турецкой армии произошел именно по вине Трампа, который решил вывести часть американских войск из страны.

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