Сорос определил кандидата на пост президента США

Миллиардер Джордж Сорос считает, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен наиболее подходит для работы президентом США. По словам финансиста, Уоррен "четкий политик", который имеет всё, чтобы занять кресло в Овальном кабинете Белого дома.

Сорос пояснил, что поддерживает многие пункты политической программы Элизабет Уоррен, в частности, повышение налога на богатство. Этот пункт является основным в программе сенатора. Миллиардер отметил, что готов смириться с любым выбором народа, однако внешняя политика Дональда Трампа наносит США "огромный ущерб".

По мнению Сороса, кризис в Сирии вокруг военной операции турецкой армии произошел именно по вине Трампа, который решил вывести часть американских войск из страны.