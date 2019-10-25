Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Осужденная в США россиянка Мария Бутина была освобождена из американской тюрьмы, сообщает CNN. В настоящее время она находится в иммиграционном центре в штате Флорида в ожидании депортации в Россию.

Ранее посольство РФ в США сообщило, что утром 26 октября Бутина вернется в Москву.

В интервью CNN Бутина заявила, что, когда вернется в Россию, не собирается быть телезвездой.

Напомним, что в россиянка Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения. 9 из них она отбыла. В суде Бутина призналась в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. Следователи считают, что Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с гражданами США, имеющими влияние на политических деятелей.

Фото: twitter.com