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Источник Правда.Ру

Марию Бутину освободили из тюрьмы в США

Мир » Северная Америка » США и Канада print

Осужденная в США россиянка Мария Бутина была освобождена из американской тюрьмы, сообщает CNN. В настоящее время она находится в иммиграционном центре в штате Флорида в ожидании депортации в Россию. 

Ранее посольство РФ в США сообщило, что утром 26 октября Бутина вернется в Москву.  

В интервью CNN Бутина заявила, что, когда вернется в Россию, не собирается быть телезвездой. 

Напомним, что в россиянка Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения. 9 из них она отбыла. В суде Бутина призналась в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. Следователи считают, что Бутина должна была устанавливать неофициальные контакты с гражданами США, имеющими влияние на политических деятелей.

Фото: twitter.com

Темы сша суд тюрьма департация мария бутина
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