В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот. По его словам, националистические группировки готовят ряд террористических актов, чтобы спровоцировать народное недовольство и свергнуть действующую власть в стране.

Басурин утверждает, что за организацией террористических актов стоит экс-президент Петр Порошенко. Радикалы планируют взорвать бомбы на химических заводах в Дзержинске и Авдеевке.

"Националисты свозят оружие и организовывают штабы по всей Украине. Порошенко сможет вновь вернуться к власти. Если это произойдет, наступит вакханалия, которая продолжалась последние пять лет", - считает Басурин.