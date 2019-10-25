Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот. По его словам, националистические группировки готовят ряд террористических актов, чтобы спровоцировать народное недовольство и свергнуть действующую власть в стране.
Басурин утверждает, что за организацией террористических актов стоит экс-президент Петр Порошенко. Радикалы планируют взорвать бомбы на химических заводах в Дзержинске и Авдеевке.
"Националисты свозят оружие и организовывают штабы по всей Украине. Порошенко сможет вновь вернуться к власти. Если это произойдет, наступит вакханалия, которая продолжалась последние пять лет", - считает Басурин.
Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.