Украина призвала страны Европы "не переоценивать" Россию

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Европа не недооценивала, а, наоборот, переоценивала РФ, сообщает издание "Сегодня".

Он сообщил, что в европейских странах есть целые школы мысли, которые считают, что Россию нужно привлекать к сотрудничеству в разных сферах, что будет сдерживать РФ и превращать ее в более цивилизованное государство.

Кулеба также отметил, что Россия сама активно подпитывает эти теории, так как они ей выгодны.

Он убежден, что стремления западных стран договориться с Россией и изменить ее, не работают. Все только приводит к тому, что РФ становилась более агрессивной.

Фото: twitter.com