Министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил, что страны Запада ведут масштабную информационную кампанию с целью ухудшить отношения России и Белоруссии.
Он сообщил, что Запад оправдывает свою военную политику тем, что необходимо сдерживать агрессивные планы РФ.
Шойгу подчеркнул, что обстановка на Западном стратегическом направлении "остается напряженной".
Соответственно, России приходится принимать ответные меры: Россия наращивает потенциал своих войск, проводится перевооружение.
По мнению Шойгу, приоритетным направлением России и Белоруссии должно быть сотрудничество в области развития ВС.
Также Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к тому, что начнется гонка вооружений в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Фото: pravda.ru
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