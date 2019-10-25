Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил, что страны Запада ведут масштабную информационную кампанию с целью ухудшить отношения России и Белоруссии.

Он сообщил, что Запад оправдывает свою военную политику тем, что необходимо сдерживать агрессивные планы РФ.

Шойгу подчеркнул, что обстановка на Западном стратегическом направлении "остается напряженной".

Соответственно, России приходится принимать ответные меры: Россия наращивает потенциал своих войск, проводится перевооружение.

По мнению Шойгу, приоритетным направлением России и Белоруссии должно быть сотрудничество в области развития ВС.

Также Шойгу заявил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к тому, что начнется гонка вооружений в странах Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: pravda.ru