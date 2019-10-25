Авиакомпания-лоукостер Norwegian Air Shuttle из Норвегии опроверг сообщения СМИ о закупке самолетов SSJ-100 российского производства.
Пресс-служба авиакомпании подтвердила, что представители лоукостера вели переговоры с производителем Sukhoi Superjet, однако не заключали никаких контрактов. Ранее РБК сообщал о том, что Norwegian Air Shuttle подписала контракт на закупку 40 самолетов SSJ-100.
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