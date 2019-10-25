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Немецкие депутаты выступили за вывод американских военных из страны

Мир » Европа print

Депутаты Левой партии обратились в федеральное правительство Германии с официальным запросом, в котором потребовали вывести американский контингент из страны. Парламентарии утверждают, что сейчас в Германии находится около 35 тысяч американских военнослужащих, цель которых - наращивание напряженности с Россией.

В обращении депутаты утверждают, что командование НАТО специально перебрасывает американских военных с одной базы на другую, приближая их к западной границе России. Парламентарии напомнили о действии "Договора 2+4", который был заключен ещё в 1990 году. Согласно этому документу в восточных федеративных землях не могут присутствовать иностранные войска.

Темы нато депутаты договор 2+4 бундестаг американские войска
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