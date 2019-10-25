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Источник Правда.Ру

Белоруссия проведет консультации с РФ о транзите нефти из Казахстана

Мир » Бывший СССР » Белоруссия print

Минск будет консультироваться с Москвой о возможном транзите нефти из Казахстана. 

По словам белорусского лидера, они договорились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о том, что консультации с РФ будут проведены в ближайшее время, так как транзит нефти из Казахстана, если это будет возможно, будет осуществляться по трубопроводу через территорию РФ. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия особое внимание уделяет вопросу диверсификации поставок нефти.

По словам Лукашенко, именно поэтому Белоруссия заинтересована в импорте нефти из Казахстана.

Фото: twitter.com

 

Темы нефть казахстан белоруссия александр лукашенко
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