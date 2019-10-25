В Японии похищен бриллиант стоимостью в $1,8 миллионов.
Кража камня в полсотни карат произошла прямо на выставке драгоценностей, которая проходила в Иокогаме.
Сотрудники полиции не установили личности похитителей. Сам момент кражи не был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Сотрудник выставочного центра "Пасифико Иокогама" , где был представлен бриллиант, закрывая выставку, заметил, что витрина, где находился камень, открыта, сообщает Kyodo.
Предполагается, что преступники действовали группой, также, возможно, у них были сообщники среди сотрудников выставочного зала.
Фото: twitter.com
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