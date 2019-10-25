В Японии украден бриллиант стоимостью почти $2 миллиона

В Японии похищен бриллиант стоимостью в $1,8 миллионов.

Кража камня в полсотни карат произошла прямо на выставке драгоценностей, которая проходила в Иокогаме.

Сотрудники полиции не установили личности похитителей. Сам момент кражи не был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Сотрудник выставочного центра "Пасифико Иокогама" , где был представлен бриллиант, закрывая выставку, заметил, что витрина, где находился камень, открыта, сообщает Kyodo.

Предполагается, что преступники действовали группой, также, возможно, у них были сообщники среди сотрудников выставочного зала.

Фото: twitter.com