Мария Бутина вылетит в Москву 26 октября

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 26 октября Мария Бутина прилетит в Москву. Она вылетит в российскую столицу из города Майами, штат Флорида. Антонов выразил надежду на то, что в субботу у россиянки закончится "самый тяжелый этап в её жизни".

Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года. Ранее она занимала должность сенатора Александра Торшина. Также россиянка основала общественное движение "Право на оружие". Минюст США обвинил Бутину в "преступном сговоре".