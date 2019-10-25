Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала

В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал прошение об отставке министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара.

Он также является ответственным за развитие отношений с РФ в области экономики.

Как сообщает ТАСС, министра обвиняют в том, что он занимался мелким подкупом избирателей. Как сообщают СМИ, в округе, от которого он был избран в парламент Японии, он дарил дыни.

Стоит напомнить, что Иссю Сугавара был министром экономики Японии чуть больше месяца. Этот пост он занял в результате крупных перестановок в правительстве, которые были проведены премьер-министром Синдзо Абэ в середине сентября.

После Иссю Сугавара министерство возглавит Хироси Кадзияма, ранее занимавший пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Фото: twitter.com