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Источник Правда.Ру

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина print

 Украина готова к проведению переговоров о "возвращении" Крыма. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИДа страны.

"В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву именно Украина является прибрежным государством в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, в водах, прилегающих к украинскому Крыму", — говорится в документе.

"Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над оккупированными Россией Автономной республикой Крым и городом Севастополь", — цитирует пресс-секретаря МИД Украины Екатерину Зеленко Интерфакс-Украина.

Кроме того, Зеленко отметила готовность к переговорам в нормандском формате, направленным на восстановление суверенитета страны над "оккупированными Россией частями Донецкой и Луганской областей".

В российском Совете Федерации на это заявление уже отреагировали. Член оборонного комитета Франц Клинцевич, комментируя намерение Киева, отметил, что восстановление украинского суверенитета над Крымом "невозможно никогда".

"Думаю, что всем на Украине уже давно ясно, что восстановление украинского суверенитета над Крымом невозможно. Ни сейчас, ни через пятьсот лет. Невозможно никогда", — написал Клинцевич в своем Facebook.

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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Фото: uk. m. wikipedia. org

Темы крым совфед россия переговоры мид украины франц клинцевич екатерина зеленко
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