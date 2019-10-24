МИД КНР прокомментировал сообщение о смерти 39 человек в фуре в Англии

39 человек, накануне найденные мертвыми в грузовике на востоке Англии, были гражданами Китая, сообщает британская полиция.

Сообщается, что 8 из погибших - женщины, а 31 - мужчины.

Полиция продолжает проводить допросы водителя грузовика -25-летнего Мо Робинсона из Северной Ирландии.

Полиция Ирландии уже проверила два местных дома. Сотрудники агенства по борьбе с преступностью пытаются выявить организованные преступные группы, которые могли быть к этому причастны. Полиции предстоит идентифицировать личности погибших.

Тела 39 человек сотрудники полиции обнаружили накануне в трейлере-рефрижераторе в английском графстве Эссекс. Среди погибших - один подросток. Сотрудники китайского посольства в Великобритании едут на место происшествия, чтобы проверить данную информацию.

По версии местных властей, грузовик приехал в Великобританию из Болгарии 19 октября.

Позднее власти выяснили, что машина прибыли из Бельгии.

В Болгарии сообщили, что грузовик был зарегистрирован в стране на компанию, которая принадлежит гражданину Ирландии. По неизвестно, когда трупы поместили в рефрижератор и произошло ли это на территории Бельгии.

Фото: youtube.ru

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