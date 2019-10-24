Путин рассказал о военном сотрудничестве России со странами Африки

РФ планирует отправить своих военных советников еще в одну африканскую страну — Намибию, страну урана и алмазов. Намибия - одно из наиболее развитых африканских государств. Кроме того, Намибия является самым крупным экспортером урана.

Накануне на саммите "Африка — Россия" в Сочи президент Намибии Хаге Готтфрид Гейнгоб, при встрече с российским президентом заявил, что его Намибия заинтересована в российских военных советниках. Также он подчеркнул, что хотел развивать сотрудничество в Россией как в военной области, так и в области энергетики.

РФ уже начала обучать военных почти в 40 странах Африки, в том числе с помощью наемников из "ЧВК Вагнера". Россия планирует усилить свое влияние в Африке.

С 2014 года РФ заключила соглашения о военном сотрудничестве с несколькими десятками стран Африки. Военные специалисты отправились в Буркина-Фасо, Мавританию, Мозамбик. А теперь российских военных ждут и в Нигерии.

Читайте также:

Wall Street Journal: РФ резко сократила число военных советников в Венесуэле

Сотрудничество России и Намибии, конечно, не ограничится отправкой военных специалистов. РФ планирует производить на территории Намибии урановое топливо, а также наладить сотрудничество по проектам в алмазно-бриллиантовом комплексе этого государства.

Владимир Путин напомнил президенту Намибии о том, что РФ является мировым лидером в области ядерной энергетики и производства ядерного топлива, а Намибия является самым крупным производителем урана.

Также РФ планирует развивать сотрудничество наземной инфраструктуры для авиаперелетов и других сферах. Так, Россия планируется ввозить сельхозпродукцию из Нумибии, а туда поставлять мясо и рыбу, зерно и удобрения.

Читайте также:

США научат Украину убивать по-американски

Накануне президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи с президентами нескольких стран Африки.

Саммит "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября под сопредседательством президентов России и Египта. На саммит приехали главы 43 стран и правительств, от 11 стран прибыли министры и посты. В общей сложности на саммит пригласили около 10 тысяч участников.

Российские организаторы планируют, что этот саммит продемонстрирует "величие" Москвы на континенте. Россия планирует бросить вызов в Африке влиянию США, Китая и Евросоюза, в том числе военный.

Фото: twitter.com

Читайте также:

Полвека войн США. Когда, где и с кем воевали американцы