Зеленский три часа думал, как избежать давления Трампа

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось еще до инаугурации собрать специальное совещание, в рамках которого он в течение трех часов обсуждал, что делать с давлением со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

Собрание проходило в Киеве еще 7 мая. Большую часть времени участники совещания обсуждали, как избежать того, чтобы не быть причастными к выборам в США и поддаться на влияния Трампа.

В тот момент бывший актер и шоумен должен был принять самое важное решение, а именно — куда он поведет Украину. Вопрос шел не только о выборе между Западом и Россией, но и о выборе между демократами и республиканцами США.

В совещании принимали участие два помощника украинского лидера - Андрей Ермак и глава офиса президента Андрей Богдан.

В дискуссии также участвовали глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и бывший американский дипломат Амос Хохштайн, который состоит в наблюдательном совете компании. Стоит отметить, что Хохштайн — бывший дипломат, который консультировал Байдена по вопросам Украины при администрации Обамы.

25 сентября на совместной пресс-конференции с Трампом в ООН в Нью-Йорке Зеленский отрицал, что на него оказывалось давление с целью расследования дела Байдена.

Фото: twitter.com

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