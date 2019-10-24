Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Китайские СМИ объяснили причину ненападения США на Россию

Мир print

Китайское издание Sohu сообщает, что США не нападают на Россию из-за ее ядерного потенциала. 

Так, журналисты издания отмечают, что в современном мире ядерные силы являются секретом обеспечения мира, а страна, которая обладает ядерным оружием считается гегемоном.

Автор статьи заявляет, что в ближайшие несколько десятилетий США не решатся даже взглянуть в сторону РФ.

В статье говорится о том, что Россия имеет в своем распоряжении ракеты наземного базирования, которые со времен холодной войны находятся в состоянии боеготовности. 

Автор статьи заявляет, что решение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказало стратегическое давление на Россию. Но, как считает автор статьи, в ближайшее время между Россией и США не будет такой гонки вооружений, какая была между СССР и США.

Читайте также:

Помпео сообщил о готовности США начать военные действия против Турции

Напомним, что договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Согласно данному договору, страны не  могли производить, испытывать и развертывать такое оружие.

США вышли из ДРСМД якобы из-за того, что Россия нарушила его условия. Москва все обвинения отвергает.

Читайте также:

Полвека войн США. Когда, где и с кем воевали американцы

С мнению китайского издания Sohu не согласен независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, сообщает "URA.RU". 

Он считает, что если Россия вступит в военный конфликт с США, то Россия потеряет часть территорий. По мнению эксперты, ядерное оружие не является единственным сдерживающим фактором.

Хлопотов заявил, что ядерное оружие для того и создавали, чтобы США не напала на Россию. "Это исторический факт со времен 1945 года, когда была принята доктрина ядерного сдерживания", сообщил эксперт. Он считает, что в настоящее время на Россию никто не собирается нападать. Он объясняет это тем, что в настоящее время Россия является сильной страной в военном плане.

Если бы началась какая-либо экспансия, то Россия потеряла бы часть своих территорий.

Фото: twitter.com

Читайте также:

Опубликованы методы и сценарии войны России с США

 

 

Темы сша сми дрсмд война китай экспансия ядерное оружие алексей хлопотов
Обсудить
Актуальная аналитика
Ближний Восток
"Англичанка гадит". США превзошли своих учителей
Здоровье
Операционное вмешательство показано при тяжелой форме язвенного колита
Силовые структуры
2 необычные армии, которые всегда побеждали
Новости Все >
Россия поднялась на 37-е место в рейтинге ФИФА
Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен
Эксперты назвали лучшие российские города для осенних экскурсий
Квят получил 1 очко после дисквалификации пилотов "Рено"
Китайские СМИ объяснили причину ненападения США на Россию
ФИФА отдала России чемпионат мира по пляжному футболу
19-летний норвежский футболист побил очередной рекорд Лиги чемпионов
Потенциал Ростовской области высоко оценили на заседании в Госдуме
Футболист "Витесса" обматерил Слуцкого на тренировке
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Последние материалы
Эксперты: рост пенсионного возраста неизбежен
Эксперты назвали лучшие российские города для осенних экскурсий
Квят получил 1 очко после дисквалификации пилотов "Рено"
Китайские СМИ объяснили причину ненападения США на Россию
ФИФА отдала России чемпионат мира по пляжному футболу
19-летний норвежский футболист побил очередной рекорд Лиги чемпионов
Потенциал Ростовской области высоко оценили на заседании в Госдуме
Футболист "Витесса" обматерил Слуцкого на тренировке
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Василевский сделал суперсэйв и стал первой звездой дня в НХЛ
Популярное
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"

Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.

Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Соцсети
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Новости футбола
Вратарь турецкой команды был удален с поля на 11-й секунде матча
Общество
Эксперт: пенсионная система в стране трещит по всем швам
Соломон Соловьев Тайная формула Романа Абрамовича Соломон Соловьев Любовь Степушова В Чили умирали за справедливость к пенсионерам Любовь Степушова Игорь Буккер Кто есть "ху", или Мемы президентов Игорь Буккер
Комментарии
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Кому выгодна масштабная провокация против Саудовской Аравии
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Кто победит в войне будущего
Эксперт: соглашение РФ и Турции по Сирии на грани срыва
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Киселёв: Путин думает о преемнике "с утра до вечера"
Путин объяснил, зачем Россия борется с бедностью в других странах
В Сбербанке произошла новая утечка персональных данных клиентов
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
Минфин предлагает сократить доли государства в компаниях до 50%
Лавров рассказал о стыде за страну во время распада СССР
Конфликт в ТГМУ вышел на международный уровень
Украинский эксперт: Украину загоняют в болото под лед
Россия впервые вошла в топ-30 рейтинга Doing Business
СМИ признали превосходство "Арматы" над немецким "Леопардом-2"
Россия впервые за 10 лет начала ввоз европейских ядерных отходов
Врачи спасли 19-летнего молодого человека, проглотившего швейную иглу
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Минфин предлагает сократить доли государства в компаниях до 50%
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ