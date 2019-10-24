Китайские СМИ объяснили причину ненападения США на Россию

Китайское издание Sohu сообщает, что США не нападают на Россию из-за ее ядерного потенциала.

Так, журналисты издания отмечают, что в современном мире ядерные силы являются секретом обеспечения мира, а страна, которая обладает ядерным оружием считается гегемоном.

Автор статьи заявляет, что в ближайшие несколько десятилетий США не решатся даже взглянуть в сторону РФ.

В статье говорится о том, что Россия имеет в своем распоряжении ракеты наземного базирования, которые со времен холодной войны находятся в состоянии боеготовности.

Автор статьи заявляет, что решение США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) оказало стратегическое давление на Россию. Но, как считает автор статьи, в ближайшее время между Россией и США не будет такой гонки вооружений, какая была между СССР и США.

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Напомним, что договор о ракетах средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Согласно данному договору, страны не могли производить, испытывать и развертывать такое оружие.

США вышли из ДРСМД якобы из-за того, что Россия нарушила его условия. Москва все обвинения отвергает.

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С мнению китайского издания Sohu не согласен независимый военный эксперт Алексей Хлопотов, сообщает "URA.RU".

Он считает, что если Россия вступит в военный конфликт с США, то Россия потеряет часть территорий. По мнению эксперты, ядерное оружие не является единственным сдерживающим фактором.

Хлопотов заявил, что ядерное оружие для того и создавали, чтобы США не напала на Россию. "Это исторический факт со времен 1945 года, когда была принята доктрина ядерного сдерживания", сообщил эксперт. Он считает, что в настоящее время на Россию никто не собирается нападать. Он объясняет это тем, что в настоящее время Россия является сильной страной в военном плане.

Если бы началась какая-либо экспансия, то Россия потеряла бы часть своих территорий.

Фото: twitter.com

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