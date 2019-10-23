Британцу ампутировали ногу из-за мозоля

Крис Уитт из графства Корнуолл в Великобритании лишился ноги из-за мозоля, который он натер новыми сандалиями. Пытаясь разносить новую обувь, он заработал мозоль на большом пальце. Медики утверждали, что рана со временем пройдет, но она дала осложнения.

Поскольку рана не заживала а начала загнивать, врачи настоятельно рекомендовали мужчине решиться на ампутацию ступни. Крис Уитт согласился, однако этого не хватило. Впоследствии врачи провели ещё одну операцию, по удалению голени.

По мнению медиков, к такому плачевному последствию привёл диабет, которым страдает мужчина. Любое повреждение или нагноение в таком случае может привести к серьёзным осложнениям. Лишившись ноги из-за мозоля, Крис Уитт дал совет всем больным диабетом более внимательнее следить за даже небольшими ранами и своевременно их лечить.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американка лишилась ног из-за инфекции в слюне её собаки.

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