В Израиле обнаружили древний храм неизвестному мученику

Израильские археологи в ходе раскопок обнаружили христианский храм возрастом 1,5 тысячи лет, в котором поклонялись неизвестному мученику. Находку обнаружили у города Бейт-Шемеш в иерусалимском округе. Площадь базилики составляет около 1,5 тысячи квадратных метров.

Археологи предполагают, что строительство храма началось в шестом веке во время царствования византийского императора Юстиниана. Позже при правлении Тиберия II Константина к храму пристроили часовню. Внутри церковь украшена фресками с изображением фруктов и различных геометрических фигур.

Судя по богатству интерьера, в церкви поклонялись "славному мученику". На данный момент археологам не удалось идентифицировать личность, которой посвящен храм. Сейчас специалисты ищут мощи мученика. Они предполагают, что его останки могут находиться в крипте часовни.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как на самом деле римлянин стал христианским мучеником Валентином.

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