Лукашенко категорически против размещения в Литве военных сил США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны составить план мероприятий по реагированию на размещение Вооруженных сил США рядом с границей Белоруссии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася.

Госсекретарь отмечает, что литовский полигон Пабраде находится в 15 км от белорусской границы и является одним из крупнейших военных полигонов в стране. Ранее американских подразделений в Литве не было, а сейчас появляется как американская бронетанковая техника, так и сами военные.

Лукашенко прямым текстом пригрозил Литве ответом, если бронетанковое соединение США будет размещено на полигоне "Пабрад".

Ранее на саммите СНГ в Ашхабаде Лукашенко проявил беспокойство из-за масштабных военных учений НАТО, которые запланированы на весну 2020 года в непосредственной близости от границы Белоруссии. Станислав Зась утверждает, что в ходе учений будут прорабатываться различные варианты переброски войск с территории США на европейский континент.

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Фото: kremlin. ru