Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн заявил о желании расширить сотрудничество в сфере космоса.
На Международном конгрессе астронавтики он заявил, что США нуждаются в международной поддержке для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, сообщают РИА Новости.
Также Брайденстайн отметил, что пока не известно, какие именно страны будут участвовать в проекте и на каком уровне.
Высадка на Луну планируется в 2024 году: двое астронавтов должны будут там пробыть в течение недели. Цель данной программы в том, что в будущем создать на Луне обитаемое поселение и освоить Марс.
Фото: pravda.ru
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