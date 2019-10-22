В NASA хотят, чтобы в высадке на Луне участвовали и другие страны

Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн заявил о желании расширить сотрудничество в сфере космоса.

На Международном конгрессе астронавтики он заявил, что США нуждаются в международной поддержке для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, сообщают РИА Новости.

Также Брайденстайн отметил, что пока не известно, какие именно страны будут участвовать в проекте и на каком уровне.

Высадка на Луну планируется в 2024 году: двое астронавтов должны будут там пробыть в течение недели. Цель данной программы в том, что в будущем создать на Луне обитаемое поселение и освоить Марс.

Фото: pravda.ru

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