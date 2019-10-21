В понедельник, 21 октября, пассажирский Boeing-777 авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда в Токио из-за возникших технических проблем.
На борту самолета находилось более 300 пассажиров, среди которых были высокопоставленные лица - они прибыли в Страну восходящего солнца на церемонию провозглашения императора Нарухито новым монархом.
К счастью, пострадавших нет.
Известно, что в момент посадки у Boeing-777 упало давление в шинах шасси, но экипаж лайнер смог своим ходом добрался до стоянки.
Фото: twitter.com
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