В Токио совершил аварийную посадку пассажирский лайнер Boeing-777

В понедельник, 21 октября, пассажирский Boeing-777 авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в аэропорту Ханэда в Токио из-за возникших технических проблем.

На борту самолета находилось более 300 пассажиров, среди которых были высокопоставленные лица - они прибыли в Страну восходящего солнца на церемонию провозглашения императора Нарухито новым монархом.

К счастью, пострадавших нет.

Известно, что в момент посадки у Boeing-777 упало давление в шинах шасси, но экипаж лайнер смог своим ходом добрался до стоянки.

Фото: twitter.com

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