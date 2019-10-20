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Источник Правда.Ру

Британия запустила план "Yellowhammer" по "жесткому" Brexit

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Министр по особым поручениям Великобритании Майкл Гроув сообщил журналистам, что правительство активизировало план "Yellowhammer" по "жесткому" выходу из ЕС. По его словам, власти Британии не знают, предоставит ли Евросоюз очередную отсрочку по Brexit, поэтому готовятся к самому худшему варианту.

Майкл Гроув пояснил, что фактически активизация плана "Yellowhammer" говорит о готовности Великобритании к выходу из Евросоюза без сделки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что британские власти подготовили план "Yellowhammer". Так озаглавили план по "предотвращению катастрофического коллапса национальной инфраструктуры". Кабинет министров прогнозирует, что перебои поставок свежих продуктов, повышение пошлин на нефтепродукты, закрытие некоторых морских портов приведет к массовым протестам, поэтому правительству придется задействовать "полицейский ресурс".

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Темы brexit yellowhammer майкл гроув великобритания
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