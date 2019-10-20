В социальной сети Twitter появилась фотография с экзамена одного из колледжей в Индии. Студентам пришлось подтверждать свои знания с коробками на голове. Чтобы они могли видеть в коробках были прорезаны специальные отверстия.
Директор колледжа утверждает, что сдача экзамена в коробках - это эксперимент, а студенты сами согласились принять в нём участие. Местные власти сразу же дали указание директору учебного заведения, чтобы он прекратил подобную практику.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ЕГЭ был придуман в США как тест для детей с отклонениями. Вопрос об отмене системы ЕГЭ стоит давно, однако воз и ныне там. Почему так происходит? Ведь очевидно, что прежняя система сдачи экзаменов была эффективнее. Эту проблему Pravda.Ru обсуждала с председателем центрального совета Национального родительского комитета Ириной Волынец.
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