Советник Трампа рассказал о хищениях Порошенко и Луценко

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который является советником президент США Дональда Трампа, рассказал о хищениях Юрия Луценко и Петра Порошенко. Он утверждает, что когда Петр Порошенко был президентом, ему и его соратникам удалось присвоить более 1,5 миллиарда долларов.

Речь идет о деньгах, якобы конфискованных у экс-президента Украина Виктора Януковича. Кислин располагает информацией, что на самом деле это были деньги не Януковича, а связанных с ним людей. Украинские СМИ утверждали, что эти деньги были зачислены в госбюджет. У бизнесмена есть документы, которые подтверждают, что около 503 миллионов долларов из этой суммы были переведены на счета Петра Порошенко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Петра Порошенко подозревали в выводе за границу 8 миллиардов долларов. Уголовные дела против экс-президента Украины открыли и в США. Там расследуют куда ушли деньги, которые выделяли Украине США и МВФ.

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