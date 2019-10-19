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Источник Правда.Ру

Болгарские врачи потеряли 70-летнюю пациентку в томографе

Мир print

Врачи одной из болгарских больниц обнаружили пропажу 70-летней пациентки, которая пришла в медучреждение, чтобы обследоваться на томографе. Медики искали Асенку Христову более шести часов. Дочь потерпевшей обеспокоилась тем, что её мать ушла в больницу и пропала. Она обратилась в полицию.

Женщина была обнаружена в закрытом кабинете, где находится томограф. Она услышала чьи-то шаги и начала стучать по двери. Оказалось, что ассистент рентгенолога Камелия Крастева зафиксировала пациентку в томографе, закрыла кабинет на ключ и отправилась в отпуск. Врачу грозит штраф и выговор.

Родственники Асенки Христовой собираются подать в суд, поскольку длительное пребывание в томографе могло отразиться на здоровье женщины. Руководство больницы отвергает эти обвинения, поскольку аппарат так и не включали.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Псков поступил самый современный томограф с магнитно-ядерным резонатором. Стоимость оборудования составила 22 миллиона долларов.

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Темы отпуск томограф больница болгария
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