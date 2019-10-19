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Источник Правда.Ру

Савченко раскрыла ложь Порошенко о войне в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала о лжи экс-президента страны Петра Порошенко. По её словам, прошлый глава государства врал о том, что власти выполняют Минские соглашения, на самом деле не один пункт договоренностей не был выполнен при президентстве Порошенко.

Об этом бывший нардеп рассказала в эфире телеканала NewsOne. Савченко также похвалила действующего президента Украины Владимира Зеленского. По её мнению, Зеленский ищет возможность выполнить Минские соглашения и урегулировать военный конфликт на востоке страны. Савченко подчеркнула, что выполнить все пункты договоренностей, достигнутых в Минске, "не просто", и каждый пункт требует от властей "конкретных действий".

Экс-депутат считает, что для скорейшего завершения боевых действий в Донбассе украинским властям необходимо поддерживать контакт с Россией "во всех возможных форматах".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как еще несколько лет назад Надежда Савченко утверждала, что с Москвой дружить нельзя, а "амбиции" российского президента Владимира Путина не ограничатся восточной Украиной.

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Темы донбасс петр порошенко надежда савченко владимир зеленский минские соглашения
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