Россия ответила Японии на шутку об Олимпиаде на Курилах

Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая пошутила на тему того, что часть Олимпийских игр 2020 года можно провести на южных Курильских островах.

На странице в facebook российские дипломаты ответили, что у Японии достаточно своих территорий с прохладным климатом, а Южные Курилы к ним не относятся.

Также дипломаты отметили, что спорт призван объединять, а не быть поводом для "конфронтационных шуток".

Стоит напомнить, что в августе на сайте "Токио-2020" появилась карта, на которой Курилы были обозначены частью территорий Японии.

В МИД РФ отметили, что действия Японии не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами. Также дипломаты отмечают, что японская сторона предпринимает попытки политизировать Олимпийские игры 2020 года.

Фото: pravda.ru

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