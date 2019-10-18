Российское посольство в Японии прокомментировало слова губернатора Токио Юрико Коикэ, которая пошутила на тему того, что часть Олимпийских игр 2020 года можно провести на южных Курильских островах.
На странице в facebook российские дипломаты ответили, что у Японии достаточно своих территорий с прохладным климатом, а Южные Курилы к ним не относятся.
Также дипломаты отметили, что спорт призван объединять, а не быть поводом для "конфронтационных шуток".
Стоит напомнить, что в августе на сайте "Токио-2020" появилась карта, на которой Курилы были обозначены частью территорий Японии.
В МИД РФ отметили, что действия Японии не могут поставить под сомнение российский суверенитет над Курильскими островами. Также дипломаты отмечают, что японская сторона предпринимает попытки политизировать Олимпийские игры 2020 года.
Фото: pravda.ru
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