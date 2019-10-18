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Источник Правда.Ру

В Испании прошли ожесточенные стычки националистов с антифашистами

Мир print

В Барселоне произошли массовые столкновения ультранационалистов с антифашистами. Урегулирование конфликта занимается полиция Испании.

В центре города группы ультранационалистов вышли с флагами правой партии "Основы автономии" и с испанскими флагами, на которых изображен кельтский крест.

На опубликованных видео слышно, что они выкрикивают фашистские лозунги. На одном из участников протеста была надета футболка "Дивизии 250" — подразделения испанских добровольцев в немецкой армии на Восточном фронте во время Второй мировой войне.

Стоит напомнить, что протесты за независимость в Барселоне связаны с тем, что в Испании по решению Верховного суда каталонские политики, в том числе и бывший вице-президент Ориола Джанкерас, были приговорены к длительным срокам заключения  — из-за проведения незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Фото: pravda.ru

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Темы испания каталония беспорядки антифашисты столкновения ориол джанкерас ультранционалисты
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