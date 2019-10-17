Эрдоган выбросил письмо, в котором Трамп призвал его "не быть дураком"

Президент Турции даже не стал читать то, что написал ему Дональд Трамп.

Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от американского лидера, в котором тот призвал его "не быть дураком" из-за военной операции Анкары в Сирии, сообщает BBC News.

Как рассказали собеседники, Эрдоган, получив письмо, отклонил его и отправил в корзину.

Напомним, что в тексте письма Дональд Трамп просил Эрдогана не брать на себя ответственность за тысячи жизней, так как американский лидер не хотел бы брать на себя ответственность за уничтожение экономики Турции.

Так, Дональд Трамп попросил Эрдогана "не быть дураком". Данный текст письма связан с операцией Анкары "Источник мира", которая началась на севере Турции 9 октября.

США уже ввели первый санкции в отношении Турции за ее действия.

Фото: pravda.ru

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